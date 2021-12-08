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Milli Savunma Bakanı Akar'dan komutanlarla toplantı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet ve birlik komutanlarıyla video konferans üzerinden toplantı gerçekleştirdi.

Ali Kemal Akan   | 08.12.2021
Milli Savunma Bakanı Akar'dan komutanlarla toplantı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla bir video konferans toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada Akar'ın talimatlar verdiği toplantıda, kuvvet ve ordu komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanlarının devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştığı kaydedildi.

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