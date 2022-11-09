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Milli Savunma Bakanı Akar'dan '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' mesajı

Bakan Akar, "Büyük askeri deha olmasının yanı sıra hayata geçirdiği yeniliklerle devlet ve toplum hayatımızı şekillendiren Atatürk, çağının ötesindeki ilke ve fikirleriyle de dünya tarihinin önemli lider ve devlet adamlarından biri olmuştur." dedi.

Mehmet Tosun   | 09.11.2022
Milli Savunma Bakanı Akar'dan '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' mesajı

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Büyük bir askeri deha olmasının yanı sıra hayata geçirdiği yeniliklerle devlet ve toplum hayatımızı şekillendiren Atatürk, tüm bu yönleriyle ve icraatlarıyla Türk tarihine damga vururken, çağının ötesindeki ilke ve fikirleriyle de dünya tarihinin önemli lider ve devlet adamlarından biri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Akar, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 84'üncü yılında şükran ve minnetle yad eden Akar, Atatürk'ün asil milletin varlığına ve devletin bağımsızlığına kast edilmek istenen hassas bir dönemde büyük bir sorumluluk alarak, Milli Mücadele'nin liderliğini üstlendiğini belirtti.

Atatürk'ün bu süreçteki en büyük güvencesinin, milli ve manevi değerlerine tutkun, hürriyet ve istiklaline aşık asil Türk milleti olduğunu ifade eden Akar, Atatürk'ü bir kurtarıcı olarak gören asil milletin, onun Başkomutanlığında, her türlü yokluğa rağmen Milli Mücadele'yi zaferle sonuçlandırdığını vurguladı.

"Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemeye devam ediyoruz"

Bakan Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Büyük bir askeri deha olmasının yanı sıra hayata geçirdiği yeniliklerle devlet ve toplum hayatımızı şekillendiren Atatürk, tüm bu yönleriyle ve icraatlarıyla Türk tarihine damga vururken, çağının ötesindeki ilke ve fikirleriyle de dünya tarihinin önemli lider ve devlet adamlarından biri olmuştur. Bizler de bugün, Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemeye devam ediyor, onun mirasını geleceğe güvenle taşımak, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Cumhuriyetimiz kurulduktan sonraki süreçte, en yoğun, en kapsamlı ve en etkin faaliyetleri icra ettiğimiz bu dönemde, bir yandan hudutlarımızı koruyup yurt içi ve sınır ötesinde başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele ederken diğer yandan da denizlerimizdeki ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaktayız. Aynı zamanda başta KKTC, Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davasına destek olmanın yanı sıra NATO, AB, BM, AGİT ve ikili anlaşmalar kapsamında Katar'da, Somali'de, Kosova'da, Bosna Hersek'te ve daha birçok coğrafyada başarıyla görev yaparak bölge ve dünya barışına da katkı sağlamaktayız."

Bakan Akar, bugün bölgesinde etkin, dünyada seçkin bir güç haline gelen Türkiye Cumhuriyeti'nin, köklü tarihi, dinamik nüfusu, etkin, caydırıcı ve saygın ordusuyla ilelebet payidar kalacağını vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükran ve minnetle, şehit ve gazileri rahmetle yad eden Akar, "Aziz Atatürk, ruhun şad olsun." ifadesini kullandı.

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