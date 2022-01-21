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Milli Savunma Bakanı Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınırın 'sıfır noktasında'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Namaz Dağı'na çıktı, Suriye ve Irak sınırının kesiştiği sıfır noktasındaki Altunbey 1. Hudut Takım Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Sarp Özer   | 21.01.2022
Milli Savunma Bakanı Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınırın 'sıfır noktasında' Fotoğraf: Arif Akdoğan - AA

Ankara

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Namaz Dağı’na çıktı.

Cudi ve Gabar’ın arasında kalan, teröristle mücadele operasyonlarında önemli yere sahip 1995 rakımlı bölgede jandarma birliklerini terörle mücadeledeki başarılarından dolayı tebrik eden Akar, daha sonra Silopi’deki Altunbey 1. Hudut Takım Komutanlığına geçti.

Suriye ve Irak sınırının kesiştiği sınırın sıfır noktasındaki hudut karakolunda Takım Komutanı'na Türk Bayrağı'nı öperek teslim eden Akar, daha sonra nöbet kulesine çıktı.

Hudut tekmilinin ardından faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, talimatlar verdi, Altunbey 1. Hudut Takım Komutanlığından, Irak ve Suriye arasında yer alan Semalka Köprüsü’nü inceledi.​​​​​​​


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