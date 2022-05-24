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Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattına gidiyor

Pençe Kilit Operasyonu'nda, teröristlerin saldırısında 3 askerin şehit olmasının ardından bölgedeki operasyonların devam ettiği, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberinde komutanlarla sınır hattına gittiği öğrenildi.

Sarp Özer   | 24.05.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattına gidiyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışmada, 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölgede operasyonlar, olumsuz hava şartlarına rağmen karadan ve havadan devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gidiyor.

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