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Milli İstihbarat Akademisi "Türkiye'de İstihbarat Çalışmaları" raporunu yayımladı

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), "Türkiye'de İstihbarat Çalışmaları" başlıklı raporunu yayımladı.

Özcan Yıldırım  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Milli İstihbarat Akademisi "Türkiye'de İstihbarat Çalışmaları" raporunu yayımladı

Ankara

Türkiye'de akademik bir istihbarat topluluğu oluşturmayı hedefleyen MİA, bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.

Akademinin, "Türkiye'de İstihbarat Çalışmaları" başlıklı raporunda, uygulamanın yanı sıra akademik bir alan olarak yükselen istihbarat çalışmalarına odaklanılıyor.

İstihbarat Çalışmaları Çalıştayı'nın çıktılarını da içeren raporda, istihbaratın gelişen doğası ve Türkiye'de bu alanda bir akademik topluluğun inşası üzerine yapılan kapsamlı tartışmalar ele alınıyor.

Türkiye'nin istihbarat çalışmalarında kendi kavramsal ve kuramsal çerçevesini oluşturma potansiyelinin vurgulandığı raporda, istihbaratın güvenlik pratikleriyle sınırlı kalmadığı; artık tarih, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi sosyal bilim disiplinleriyle bütünleşerek akademik bir alan haline dönüştüğü ifade edildi.

Raporda, istihbaratın günümüzde yalnızca devletler arası rekabetin bir aracı olmaktan çıkarak, devlet dışı aktörler, terör örgütleri, uluslararası şirketler ve hatta bireyler arasında da stratejik bir enformasyon alanına dönüştüğü vurgulandı.

Dijitalleşme, yapay zeka ve büyük veri gibi teknolojik gelişmelerin, istihbaratın üretim ve kullanım biçimlerini dönüştürdüğüne işaret edilen raporda, istihbaratın, farklı aktörler tarafından farklı hedeflerle kullanılıyor olması nedeniyle, yalnızca güvenlik perspektifiyle değil; fen ve mühendislik, sosyoloji, hukuk ve siyaset bilimi gibi disiplinlerin katkısıyla çok boyutlu olarak ele alınmasının gerekliliğine dikkat çekildi.

Saha deneyimi akademiye taşınıyor

Raporda, istihbarat çalışmalarının başlangıçta mesleki eğitim kapsamında ele alındığı ancak disiplinler arası etkileşim, tarihteki istihbarat vakaları ve savaşların doğasında yaşanan değişimle birlikte akademik perspektifin bir ihtiyaç haline geldiği belirtildi.

Ayrıca, bilgi toplama tekniklerindeki dijital dönüşümün ve çok kutuplu dünyanın doğurduğu rekabet ortamının, özgün akademik çerçevelerin geliştirilmesini zorunlu hale getirdiğine işaret edildi.

"Türkiye'de İstihbarat Çalışmaları" başlıklı raporda, MİT tarafından 2012'de uluslararası konferans ile başlatılan akademik açılımın, Türkiye'nin stratejik hedefleri doğrultusunda nasıl şekillendiğinin altı çizildi.

Bu dönemin, Türkiye'nin dış politikadaki aktif rolü, bölgesel otonomi arayışı ve stratejik açılımlarının ivmelendiği bir süreç olarak dikkat çektiği aktarılan raporda, ayrıca Türkiye'nin terörizmle mücadelesinde yeni bir evreye geçtiği, Suriye, Irak, Libya ve Somali gibi bölgelerdeki operasyonel faaliyetlerinin arttığı anımsatıldı.

Raporda, Türkiye'nin sinyal istihbaratı, siber güvenlik ve istihbarat teknolojileri alanındaki önemli atılımlarına da değinildi. Bu atılımların, Türkiye'nin küresel ölçekteki stratejik gücünü pekiştirdiği ifade edildi. Türkiye'nin sahadaki deneyimlerinin, akademik bir temele oturtulmasının, bu alandaki bilgi üretiminin artırılması ve ulusal stratejilere uygun bir doktrin oluşturulması açısından büyük önem taşıdığı dile getirildi.

Türkiye'deki istihbarat çalışmalarının durumu ele alındı

Raporda, Milli İstihbarat Akademisi'nin, 2024'te faaliyete geçmesinin ardından, Türkiye'yi stratejik bir aktör olarak güçlendirme hedefi doğrultusunda bilimsel bilgi üretimini teşvik ettiği ve istihbarat alanındaki uzmanlığı akademik temellere dayandırarak geliştirmeyi amaçladığı hatırlatıldı.

Ayrıca, Türkiye'nin ulusal ihtiyaçlarına göre şekillenen bir istihbarat topluluğu oluşturma amacının, MİA'nın çalışmalarının temelini oluşturduğu aktarıldı.

İstihbarat Çalışmaları Çalıştayı'nda yapılan değerlendirmelere yer verilen raporda, Türkiye'deki istihbarat çalışmalarının mevcut durumu, sorunları ve potansiyel çalışma alanlarının çok boyutlu bir şekilde ele alındığı belirtildi.

Çalıştayın ortaya koyduğu değerlendirmelerin, MİA tarafından hazırlanan raporla kalıcı bir zemine taşındığı kaydedildi.

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