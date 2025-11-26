Dolar
logo
Gündem

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 2 saat 15 dakika sürdü.

