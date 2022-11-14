Dolar
18.61
Euro
19.17
Altın
1,757.97
ETH/USDT
1,256.40
BTC/USDT
16,744.00
BIST 100
4,553.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Milli Eğitim Bakanı Özer: Türkiye Cumhuriyeti Devleti kutlu yürüyüşüne devam edecektir

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu aziz milletiyle birlikte geleceğe doğru emin adımlarla kutlu yürüyüşüne devam edecektir, hiçbir saldırı bu yürüyüşten geri adım atmasına vesile olamayacaktır, yıldıramayacaktır." dedi.

Erdal Türkoğlu, Serkan Avci   | 14.11.2022
Milli Eğitim Bakanı Özer: Türkiye Cumhuriyeti Devleti kutlu yürüyüşüne devam edecektir

Hatay

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ziyaret ettiği Vali Rahmi Doğan ve diğer ilgililerle basına kapalı görüştü.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Özer, bakanlık olarak eğitimin kalitesini çok daha iyi noktalara taşımak için il ve ilçeleri dolaştıklarını söyledi.

Özer, Hatay'da çeşitli programlara katılacaklarını belirterek, kentteki eğitimi çok daha iyi noktaya taşıyabilmek için ileride hayata geçirilebilecek yatırımları ele alacaklarını aktardı.

Toplantının ardından Hatay'a müjdelerinin olacağını bildiren Özer, bunları da kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

Özer, Hatay'ın eğitim alanındaki yerine değinerek, "Hatay özellikle mesleki eğitimde Türkiye'de öncü atılımların yapıldığı bir şehir. Eğitimde, kalite noktasında çok önemli projelere imza atan bir ilimiz. İlçeleri de aynı şekilde." dedi.

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı

Dün, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı yaşandığını anımsatan Özer, şunları kaydetti:

"Taksim'de bir terör saldırısıyla sarsıldık. 6 vatandaşımız şehit oldu. 81 vatandaşımız da bu saldırıda yaralandı. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabr-ı cemil, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu aziz milletiyle birlikte geleceğe doğru emin adımlarla kutlu yürüyüşüne devam edecektir, hiçbir saldırı bu yürüyüşten geri adım atmasına vesile olamayacaktır, yıldıramayacaktır."

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu coğrafyada binlerce yıl yaşayacağını vurgulayan Özer, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu topraklarda binlerce yıl nasıl yaşadıysa, bundan sonra da binlerce yıl yaşamaya devam edecektir. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Özer'e ziyaretinde, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hacı Bayram Türkoğlu ve Hüseyin Şanverdi ile AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal da eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşma 17 Kasım'a ertelendi
Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişiden biri öldü
Ağrı'da 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde yapılacak konutlar için kura töreni
Şehit polis Fethi Sekin'in babası Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti
Milli Eğitim Bakanı Özer: Türkiye Cumhuriyeti Devleti kutlu yürüyüşüne devam edecektir

Benzer haberler

Birçok ülkenin dışişleri bakanı, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı yayımladı

Birçok ülkenin dışişleri bakanı, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı yayımladı

Milli Eğitim Bakanı Özer: Türkiye Cumhuriyeti Devleti kutlu yürüyüşüne devam edecektir

İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 55'i taburcu edildi, 26'sının tedavisi sürüyor

Terör saldırısında kızıyla hayatını kaybeden baba, kardeşinin nişanı için İstanbul'a gitmiş

Terör saldırısında kızıyla hayatını kaybeden baba, kardeşinin nişanı için İstanbul'a gitmiş
İstanbul'daki terör saldırısının talimatı PKK/PYD/YPG terör örgütünün Kobani'deki merkezinden verildi

İstanbul'daki terör saldırısının talimatı PKK/PYD/YPG terör örgütünün Kobani'deki merkezinden verildi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenlerden 4'ünün cenazesi teslim alındı

Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenlerden 4'ünün cenazesi teslim alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet