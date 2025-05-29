Meteorolojiden yurdun iç ve batı kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji, yurdun iç ve batı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın batı bölgelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ile Muğla'nın iç kesimlerinde, İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusunda, Kütahya'nın güney ve doğusunda, Isparta ve Burdur ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeybatısında, Eskişehir'in güney ve doğusunda, Konya'nın kuzeyinde, Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde de yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın güney ve doğusunda gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.