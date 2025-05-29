Dolar
39.12
Euro
44.29
Altın
3,297.79
ETH/USDT
2,729.00
BTC/USDT
108,768.00
BIST 100
9,194.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye’nin ilk Yüzer Üretim Tesisi Osman Gazi, İstanbul Boğazı’ndan geçiyor.
logo
Gündem

Meteorolojiden yurdun iç ve batı kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji, yurdun iç ve batı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Meteorolojiden yurdun iç ve batı kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın batı bölgelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ile Muğla'nın iç kesimlerinde, İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusunda, Kütahya'nın güney ve doğusunda, Isparta ve Burdur ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeybatısında, Eskişehir'in güney ve doğusunda, Konya'nın kuzeyinde, Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde de yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın güney ve doğusunda gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı
14 il için "sarı" meteorolojik uyarı
Meteorolojiden yurdun iç ve batı kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı
AYM'den hakaret suçu kapsamındaki "önödeme" düzenlemelerine ilişkin iptal kararı
İstanbul'daki 4 millet bahçesinin açılış törenine spor kulübü başkanları da katılacak

Benzer haberler

Meteorolojiden yurdun iç ve batı kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden yurdun iç ve batı kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Malatya ve Ardahan'da sağanak etkili oldu

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Tunca Nehri'nin debisi mayıs yağmurlarıyla 2 kat arttı

Tunca Nehri'nin debisi mayıs yağmurlarıyla 2 kat arttı
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Kuraklık riski bulunan Eber Gölü'nü kurtarmak için su tasarrufu çağrısı

Kuraklık riski bulunan Eber Gölü'nü kurtarmak için su tasarrufu çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet