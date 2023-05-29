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Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı

İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de yarın için gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Buğrahan Ayhan  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağış yarın öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli, Ankara, Konya, Çankırı, Eskişehir'in doğusu, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Sinop'un iç kesimlerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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