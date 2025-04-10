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Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Semih Erdoğdu  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bugün Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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