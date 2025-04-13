Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'in batısında fırtına beklendiğini bildirdi.
Ankara
Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in batısında (Anamur-Silifke arası) etkili olacak fırtınanın, salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.