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Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'in batısında fırtına beklendiğini bildirdi.

Eylül Aşkın Akçay  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in batısında (Anamur-Silifke arası) etkili olacak fırtınanın, salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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