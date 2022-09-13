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Meteorolojiden Batı Karadeniz kıyıları için kuvvetli sağanak uyarısı

Merve Yıldızalp   | 13.09.2022
Meteorolojiden Batı Karadeniz kıyıları için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu nedenle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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