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Meteorolojiden Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Şeyma Güven  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Meteorolojiden Akdeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Antalya'da, akşam saatlerinden sonra Mersin'in kuzey ve batısında, gece saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinin kuzey kesimleri ile Hatay'ın Arsuz ilçesinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, kar örtüsü olan yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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