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Meta Gözetim Kurulu'ndan sosyal medya platformlarına "şehit" kelimesine sansür uygulamama çağrısı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından bu yana sosyal medyada içerikleri sansürlediği için taraf tutmakla suçlanan Meta şirketler grubu; Facebook, Instagram ve Threads platformlarında uygulanan sansürün ayrımcılığa neden olabileceğini belirtti.

Enes Taha Ersen  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Meta Gözetim Kurulu'ndan sosyal medya platformlarına "şehit" kelimesine sansür uygulamama çağrısı Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

İstanbul

Şirketin sosyal medya platformları için içerik denetleme kararlarından sorumlu organı Meta Gözetim Kurulundan yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında Arapça "şehit" kelimesinin sansürlenmesinin ifade ve haber raporlama üzerinde ayrımcı bir etki yarattığı kaydedildi.

Açıklamada Kurulun, Meta'nın talebi üzerine yaptığı incelemede, şirketin Facebook ve Instagram'da en çok sansürlenen "şehit" ifadesine yönelik kısıtlayıcı yaklaşımının, milyonlarca kullanıcının ifade özgürlüğünü etkileyen yaygın ve son derece gereksiz sansürlemeye yol açtığı ifade edildi.

Kurul ayrıca şehit kelimesine atfedilen önem nedeniyle sansürlemenin doğru olmayacağı ve dil farklılıkları nedeniyle baş edilemeyecek şekilde karmaşaya yol açacağı aktarıldı.

Konuya ilişkin Meta Yönetim Kurulu'nun 60 gün içinde Gözetim Kurulu'na bir cevap vereceği bildirildi.

Meta Gözetim Kurulundan önce İnsan Hakları İzleme Örgütü de Meta'nın Gazze savaşı sırasında Filistin içeriklerine sistematik sansür uygulamakla suçlamış, bu sansürcü müdahaleyi "kusurlu Meta politikalarının tutarsız ve hatalı uygulanması" ile "İsrail'e aşırı güvenmek" olarak nitelendirmişti.

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