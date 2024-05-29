Dolar
32.27
Euro
34.88
Altın
2,337.56
ETH/USDT
3,784.50
BTC/USDT
67,716.00
BIST 100
10,479.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Mersin'deki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 12'ye çıktı

Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Sezgin Pancar  | 29.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
Mersin'deki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 12'ye çıktı

Mersin

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde 26 Mayıs'ta meydana gelen kazaya karışan otomobilde yaşamını yitiren Halil Şimşek'in ağır yaralanan oğlu Ensar Kaan Şimşek (9), tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

İşlemlerin ardından Şimşek'in cenazesinin Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait Ali G. idaresindeki 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpmış, ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana gelmişti. İlk kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmış, diğer kazada da 6 kişi yaralanmıştı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs sürücüsü Ali G. tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vakıflar Genel Müdürlüğü 122 sözleşmeli personel alacak
İsrail'in Refah katliamlarının lanetlenmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de
Mersin'deki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 12'ye çıktı
EFES-2024 Tatbikatı'nın gece safhasında milli silahlar hedefleri tam isabetle vurdu
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Benzer haberler

Mersin'deki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 12'ye çıktı

Mersin'deki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 12'ye çıktı

Mersinli kuzenler, Bitlis'teki köy okulunda çocukluk hayalleri olan öğretmenlik yapıyor

Mersin'in erkek basketbol takımı, seyircisi önünde Süper Lig'e çıkma peşinde

Mersin'deki 11 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu" sayıldı

Mersin'deki 11 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu" sayıldı
Mersin'deki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 11'e çıktı

Mersin'deki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 11'e çıktı
Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet