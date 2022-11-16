Dolar
18.61
Euro
19.33
Altın
1,775.15
ETH/USDT
1,247.50
BTC/USDT
16,846.00
BIST 100
4,711.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da "Sürdürülebilir Beton Kaplamalarda Akılcı Çözümler" teması ile düzenlenen Beton Yollar Kongresi’nde konuşuyor İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısında konuşuyor
logo
Gündem

Mersin'de zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Selahattin Özbozkurt   | 16.11.2022
Mersin'de zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Mersin

Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 33 AEP 935 plakalı tır, beton bariyere çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

Aynı yönde seyreden 16 KIH 43 otomobil tırla, 27 UG 131 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü de 51 AAY 534 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Zincirleme trafik kazasında bir otomobil de parçalanan bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırla çarpışan otomobildeki kadının öldüğü kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum'dan COP27'de 'iklim diplomasisi'
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı yapan teröristin olay yerine geliş görüntülerine ulaşıldı
Mersin'de zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Mersin'de zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Mersin'de zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Seralardaki atık muz kütükleri, kadınların elinde hediyelik eşyaya dönüşüyor

Mersin Narenciye Festivali renkli başladı

Abdülhamid Han sondaj gemisi Mersin'deki Taşucu Limanı açığına demirledi

Abdülhamid Han sondaj gemisi Mersin'deki Taşucu Limanı açığına demirledi
Mersin'de yaylaya çıkan kişi, yorulan köpeğini sırtında taşıdı

Mersin'de yaylaya çıkan kişi, yorulan köpeğini sırtında taşıdı
Kirişci: Gıda arz güvenliliğinin sürdürülebilirliği açısından tahıl koridorunun açık tutulması zorunluluktur

Kirişci: Gıda arz güvenliliğinin sürdürülebilirliği açısından tahıl koridorunun açık tutulması zorunluluktur
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet