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Mersin'de şiddetli rüzgarda okulun spor salonunun çatısı uçtu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle spor salonunun çatısı uçan okulda eğitime ara verildi.

Muzaffer Keklik  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Mersin'de şiddetli rüzgarda okulun spor salonunun çatısı uçtu

Mersin

İlçede etkili olan rüzgarda, Şehit Murat Namdar Ortaokulu'nun spor salonunun çatısı uçtu.

Çatının devrildiği okul bahçesinde temizlik çalışması başlatıldı.

Okulda eğitime 1 gün ara verildi.

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