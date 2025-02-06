Mersin'de şiddetli rüzgarda okulun spor salonunun çatısı uçtu
Mersin'in Bozyazı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle spor salonunun çatısı uçan okulda eğitime ara verildi.
Mersin
İlçede etkili olan rüzgarda, Şehit Murat Namdar Ortaokulu'nun spor salonunun çatısı uçtu.
Çatının devrildiği okul bahçesinde temizlik çalışması başlatıldı.
Okulda eğitime 1 gün ara verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.