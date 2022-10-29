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Mersin'de palet fabrikasında yangın çıktı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Serkan Avci   | 29.10.2022
Mersin'de palet fabrikasında yangın çıktı Fotoğraf: Serkan Avcı - AA

Mersin

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi'ndeki palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Görevlilerin durumu bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının fabrikanın bitişiğindeki kömür deposu ve çevresindeki evlere sıçrama ihtimali nedeniyle çevre ilçe belediyelerine ait arazözlerle bölgeye su takviyesi yapıldı.

Öte yandan, AFAD ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bölgeye gelerek incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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