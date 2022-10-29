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Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı, Togg'un seri üretim bandından indirilme fotoğrafı olmuştur

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafının, Togg'un seri üretim bandından indirilme fotoğrafı olduğunu belirtti.

Kemal Karadağ   | 29.10.2022
Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı, Togg'un seri üretim bandından indirilme fotoğrafı olmuştur Fotoğraf: Arda Küçükkaya / AA

Ankara

Bozdağ, sosyal medyadan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Bozdağ, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı, Gemlik Teknoloji Kampüsü'nün açılışı ve ilk yerli milli otomobilimiz Togg'un seri üretim bandından indirilme fotoğrafı olmuştur. Togg'un yolu açık olsun, tekerine taş değmesin." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın yollarının, yerli ve milli otomobil Togg ile buluşmasına çok az kaldığını aktaran Bozdağ, 2023'ün mart ayında Togg'un yollarda olacağını hatırlattı.

Adalet Bakanı Bozdağ, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli ilk otomobilimiz unvanına sahip Togg, Türkiye Yüzyılı'nın ilk büyük ve tarihi eseri olma unvanını da kazanmıştır. Son yirmi yılda, yerli ve milli ilk denizaltı gemisi, helikopteri, Tayfun Füzesi, otomatik silahı, İHA, SİHA, ilk otomobilimiz Togg'u ve daha nice eseri ülkemize kazandırdık. Milletimiz dua ve desteğini esirgemediği takdirde daha nicesini de ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz."


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