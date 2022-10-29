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Cumhuriyet Bayramı'na özel 3 boyutlu mapping gösterileri beğeniyle izlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul ve Ankara'da tarihi mekanlarda, "Cumhuriyetle Büyüyoruz, Türkiye Yüzyılı'na Giriyoruz" temasıyla 3 boyutlu mapping gösterileri ile LED videoların gösterimi yapıldı.

Özcan Yıldırım   | 29.10.2022
Cumhuriyet Bayramı'na özel 3 boyutlu mapping gösterileri beğeniyle izlendi Fotoğraf: Arife Karakum - AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul ve Ankara'da tarihi mekanlarda, "Cumhuriyetle Büyüyoruz, Türkiye Yüzyılı'na Giriyoruz" temasıyla 3 boyutlu mapping gösterileri ile LED videoların gösterimi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yazılı açıklamasına göre, İstanbul'da tarihi Haydarpaşa Garı, Galata Kulesi, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binası ve Cumhuriyet Müzesi duvarlarına yansıyan, son teknoloji tasarımların kullanıldığı 3 boyutlu görseller, bugün saat 20.23’te izleyicilerle buluştu.

29.10.2022

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul ve Ankara'da tarihi mekanlarda, "Cumhuriyetle Büyüyoruz, Türkiye Yüzyılı'na Giriyoruz" temasıyla 3 boyutlu mapping gösterileri ile LED videoların gösterimi yapıldı.

"Cumhuriyetle Büyüyoruz, Türkiye Yüzyılı'na Giriyoruz" temalı mapping gösterileri, "Çift başlı bir kartaldık kanat açtık tarihe. Kök saldık çınar olduk 3 kıta 7 iklime. Hilalimiz yıldızlandı al kanlara boyandı, bayrak oldu Cumhuriyete. Kenetlenip şahlandık devlet millet el ele. Bak eşiğindeyiz şimdi o büyük hayalin. Deden, ceddin, baban neslin. Duysun dünya. En kahraman Türk milleti. Bak Türkiye Yüzyılı geliyor, daha çok parlıyor ayı yıldızı Türk'ün." sözleri ile başladı.

Gösteriler, Malazgirt'ten başlayan tarih yolculuğunda, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri." emri ile izleyenleri Milli Mücadele günlerine götürürken, bilimin ışığında gelişen, ileri teknolojiyle dönüşen Türkiye'nin hikayesi anlatıldı.

Gösterilerde, Cumhuriyetin kuruluşundan Türkiye Yüzyılı'na uzanan zaman yolculuğunda Türkiye’nin başarı hikayeleri, teknolojide, bilimde, altyapıda, sağlıkta, eğitimde ve savunmada hayata geçirdiği projeler vatandaşlara görsel şovlarla aktarıldı.

Türkiye Yüzyılı'na, Yesevi'nin, Yunus'un, Hacı Bektaş Veli'nin, Mevlana'nın öğretileriyle ışık tutan gösteri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." sözü ile Türkiye Cumhuriyeti’nin mazluma uzattığı ele dikkati çekti.

Vatandaşları hem duygulandıran hem de gururlandıran sahnelerin yer aldığı gösteri, 2053 ve 2073 hedeflerine de atıfta bulunarak, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, şahlanarak giriyoruz. Selam olsun kanıyla canıyla kurtuluş destanını yazıp, Cumhuriyeti kuranlara. Selam olsun Gazi Mustafa Kemal'e. Selam olsun bugün bizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a. Selam olsun yeni Türkiye Yüzyılı'na." sözleriyle son buldu.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği gösteriler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. Vatandaşlar tarihi mekanların önünde üç boyutlu gösterileri, çektikleri fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ayrıca İstanbul'da Beşiktaş Meydanı ve İstanbul Havalimanı'nda, Ankara'da Kızılay Meydanı'nda, İzmir'de Konak Meydanı’nda kurulan küp LED ekranlarda "Türkiye Yüzyılı" temalı videolar gün boyu gösterildi. Bu videolar, meydanlarda özellikle gençler ve çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

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