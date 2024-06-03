"Mercek-20" operasyonunda 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da düzenlenen "Mercek-20" operasyonunda 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu "Mercek-20" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.
Yerlikaya, operasyonda, yasa dışı silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.
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Konya'da düzenlenen “MERCEK-20” operasyonunda; Yasa Dışı Silah İmalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 3, 2024
📌2️⃣2️⃣5️⃣ adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
2️⃣ şüpheli yakalandı❗
Aziz Milletimizin Bilmesini… pic.twitter.com/o0aONEzgji