Dolar
32.26
Euro
34.96
Altın
2,327.22
ETH/USDT
3,822.30
BTC/USDT
68,954.00
BIST 100
10,418.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Mercek-20" operasyonunda 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da düzenlenen "Mercek-20" operasyonunda 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
"Mercek-20" operasyonunda 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu "Mercek-20" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, operasyonda, yasa dışı silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un bazı ilçelerinde 10 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Kırklareli'nde zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı
Hakkari Belediye Başkanı Akış, Van'da gözaltına alındı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

"Mercek-20" operasyonunda 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

"Mercek-20" operasyonunda 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 23-30 Mayıs tarihlerinde 2 milyon 464 bin 169 araç denetlendi

İstanbul'da düzenlenen "Narkoçelik-19" operasyonunda uyuşturucu imal eden 8 şüpheli yakalandı

"Kuyu-2" operasyonlarında 3 organize suç örgütü çökertildi, 45 şüpheli yakalandı

"Kuyu-2" operasyonlarında 3 organize suç örgütü çökertildi, 45 şüpheli yakalandı
Sibergöz-42 operasyonlarında 1 milyar dolar haksız kazanç elde eden 127 kişi yakalandı

Sibergöz-42 operasyonlarında 1 milyar dolar haksız kazanç elde eden 127 kişi yakalandı
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-18" operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-18" operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet