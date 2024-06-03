Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, DEİK'te Türkiye-Kosova İş Forumu'na katılacak, TİM'de mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.
(İstanbul/09.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin daveti üzerine gideceği Çin'de temaslarda bulunacak.
(Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah kentinde yoğunlaşan saldırıları, bölgedeki insani kriz ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes konusundaki açıklamalarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. Milliler, şampiyona öncesi 4 Haziran Salı günü İtalya ile deplasmanda yapacağı hazırlık maçı için Bologna'ya gidecek.
- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve takımdan bir futbolcu, maçın yapılacağı Renato Dell'Ara Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.
(İstanbul/10.00/16.30/Bologna/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Jose Mourinho, Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda eylül ayında yapacağı İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino maçlarına hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, özel müsabakada İskoçya'yı konuk edecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final üçüncü maçında Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
5- Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na Fransa'da devam edilecek. Ampute Milli Futbol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.
(Evian/13.00) (Fotoğraflı)
6- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ana tablo maçlarıyla devam edecek.
(Paris) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.