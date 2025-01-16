Dolar
35.44
Euro
36.54
Altın
2,716.05
ETH/USDT
3,322.80
BTC/USDT
99,010.00
BIST 100
9,759.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada tanık olarak dinlenen Sarıkaya'nın ifadesine ulaşıldı

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ifadesine ulaşıldı.

Zeynep Yeşildal  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada tanık olarak dinlenen Sarıkaya'nın ifadesine ulaşıldı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifadesi alınan Sarıkaya, yaklaşık 17 yıldır dizi ve film sektöründe oyunculuk yaptığını, Ayşe Barım'ı ise 10 yıldır tanıdığını belirtti.

ID Danışmanlık şirketiyle devam eden sözleşmesi olduğunu dile getiren Sarıkaya, Barım'la aralarındaki iş ilişkisine ilişkin şunları kaydetti:

"Yapım şirketleri tarafından hazırlanan projenin ardından ilgili yapım şirketinin, Ayşe Barım'ın yetkilisi olduğu şirketle iletişime geçerek benim söz konusu projede yer almamı talep etmeleri halinde yapım şirketiyle sözleşme görüşmelerini benim adıma söz konusu şirket yürütmektedir. Eğer yapım şirketiyle aramızda bir sözleşme tanzim edilir ve bir projeye başlanılırsa projenin devamı sırasında yaptığım iş karşılığında ödenecek olan tutar ilgili yapım şirketi tarafından doğrudan benim hesabıma gönderilmektedir. Ancak film ve dizi dışında yer aldığımız bazı reklam projelerinde yapmış olduğum iş karşılığında ödenecek tutar önce menajerlik şirketine havale edilir, yapım şirketi kendi komisyonu ve diğer giderleri aldıktan sonra benim hak ettiğim tutarı bana gönderirler. Bana sorduğunuz şekilde Ayşe Barım'ı kendisine bağlı olarak çalışmayan oyuncuların yer aldıkları projeden çıkarılmasına ve sözleşmelerinin iptaline neden olduğuna şahit olmadım."

Sarıkaya, yapım şirketlerinin senaryo hazırladıklarında bunu kendisine sunduklarını, senaryoyu beğenirse menajerlik şirketiyle iletişime geçildiğini belirterek, bugüne kadar beğenisine sunulan ve kabul ettiği projeden çıkarılan bir oyuncuya şahit olmadığını anlattı.

Sarıkaya, Barım'ın kendisiyle çalışmayan, ancak istenilen rolü iyi oynayabileceğini düşündüğü oyuncuların projede yer almasını sağlamak için kimseyi mağdur etmeden ilgili yapım şirketine yönlendirmede bulunduğunu söyledi.

"Bu birliktelik (Mert Demir) karşılıklı olarak tamamen hür irademizle devam etmektedir"

Şarkıcı Mert Demir'i bir buçuk yıldır tanıdığını ve aralarında duygusal birliktelik olduğunu belirten Sarıkaya, "İddia edildiği şekilde Mert Demir isimli sanatçının kariyerimin başarılı şekilde devam etmesi adına kendisiyle duygusal birliktelik yaşıyormuş gibi gözükmem hususunda Ayşe Barım tarafından bana karşı bir telkin, yönlendirme veya zorlama eylemi söz konusu değildir. Bu birliktelik karşılıklı olarak tamamen hür irademizle devam etmektedir. Barım'ın iddia edildiği gibi ünlü bir iş adamından 5 milyon avro aldığına dair bir bilgim ve duyumum söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı.

ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Gelibolu fırkateyni, Libya açıklarında helikopterle havada yakıt ikmali yaptı
TRT, Arap Devletleri Yayın Birliğine ortak üye seçildi
Milli basketbolcu Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü yeniden tutuklandı
Malatya'da 100 depremzede nişanlı çift için toplu düğün yapılacak
Bursa'daki barınaktan kaçan ayının yakalanması için çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

Menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada tanık olarak dinlenen Sarıkaya'nın ifadesine ulaşıldı

Menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada tanık olarak dinlenen Sarıkaya'nın ifadesine ulaşıldı

Rusya, Azerbaycan uçağının düşürülmesine ilişkin adli inceleme yapacak

Serenay Sarıkaya, menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturma kapsamında ifade verdi

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon gözaltına alındı

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon gözaltına alındı
İstanbul Barosu Başkanı ile yönetimi hakkında yeniden seçim talebiyle dava

İstanbul Barosu Başkanı ile yönetimi hakkında yeniden seçim talebiyle dava
"AB, ABD teknoloji şirketlerine karşı açılan davaları gözden geçirecek" iddiası

"AB, ABD teknoloji şirketlerine karşı açılan davaları gözden geçirecek" iddiası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet