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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılında kabri başında anıldı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı.

Uğur İslamoğlu  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılında kabri başında anıldı Fotoğraf:Esra Bilgin/AA

İstanbul

Türk milletinin özgürlük mücadelesinde milli ve manevi cephenin güçlenmesine omuz veren İstiklal Marşı şairi Ersoy için yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş tarafından başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere İstiklal mücadelesinin tüm kahramanları ve şehitler için dua edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül ile protokol üyeleri, Ersoy'un kabrine karanfil bıraktı.

Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt ile öğrenciler katıldı.

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