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Mecidiyeköy'de metro istasyonunda yürüyen merdiven arızası nedeniyle yoğunluk oluştu

Mecidiyeköy'de metro istasyonunda yürüyen merdiven arızası nedeniyle yolcu yoğunluğu oluştu.

Erol Değirmenci  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Mecidiyeköy'de metro istasyonunda yürüyen merdiven arızası nedeniyle yoğunluk oluştu

İstanbul

Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonunda yürüyen merdivende geçen hafta meydana gelen arızanın giderilmemesi nedeniyle istasyonda yolcu yoğunluğu yaşandı.

Metrodan inen vatandaşların yürüyen merdivenleri kullanamaması nedeniyle istasyon içinde uzun kuyruklar oluştu.

İstasyondan çıkmak isteyenler, kalabalık nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı.

Metroyu kullanan bazı vatandaşlar yürüyen merdivenin arıza nedeniyle kapalı olmasına tepki gösterdi.

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