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Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven arızası sonucu 3 kişi yaralandı

Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdivenlerin aniden ters yönde hareket etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Semra Orkan, Fatih Çağlar Demirbaş, İrem Demir  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven arızası sonucu 3 kişi yaralandı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy'de metrobüse çıkan yürüyen merdivenler aniden durdu ve ters yönde çalışmaya başladı.

O sırada merdivende dengesini kaybeden Seda T, Denizhan K. ve yabancı uyruklu Kim S. ayaklarından hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yürüyen merdivenlerin devre dışı kalması dolayısıyla durakta yoğunluk oluştu.

Teknik ekip, merdivenlerin tamiri için çalışma başlattı.

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