Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven arızası sonucu 3 kişi yaralandı
Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdivenlerin aniden ters yönde hareket etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy'de metrobüse çıkan yürüyen merdivenler aniden durdu ve ters yönde çalışmaya başladı.
O sırada merdivende dengesini kaybeden Seda T, Denizhan K. ve yabancı uyruklu Kim S. ayaklarından hafif yaralandı.
• Arıza dolayısıyla durakta yoğunluk oluştu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 4, 2024
• O sırada merdivende dengesini kaybedenler yaralandı
• Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı
Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven arızası sonucu 3 kişi yaralandı https://t.co/CwKZ0wLrxA pic.twitter.com/qqSyjmD2lw
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yürüyen merdivenlerin devre dışı kalması dolayısıyla durakta yoğunluk oluştu.
Teknik ekip, merdivenlerin tamiri için çalışma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.