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MEB, şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerinden dolayı hukuku süreç başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik hakaret ve iftira içeren ifadelerinden dolayı hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 25.08.2022
MEB, şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerinden dolayı hukuku süreç başlattı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) şarkıcı Gülşen'in, imam hatip mensuplarına yönelik sözleriyle ilgili açıklama yapıldı.

Şarkıcı Gülşen'in, "imam hatip liselerini itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kınandığı" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca, söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır."






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