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"Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu"nda yer alan personel, Romanya'da Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu'ndaki personelin Romanya'da Slobozia Türk Şehitliği'ni ziyaret ettiğini bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 21.07.2024 - Güncelleme : 21.07.2024
"Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu"nda yer alan personel, Romanya'da Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubu'nda yer alan, TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş akaryakıt gemimiz ve TCG Akçay mayın avlama gemimiz, 15-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında Köstence/Romanya'ya liman ziyareti gerçekleştirdi. Bu kapsamda gemi personelimiz Slobozia Türk Şehitliği'ni ziyaret etti."

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