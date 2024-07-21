"Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu"nda yer alan personel, Romanya'da Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu'ndaki personelin Romanya'da Slobozia Türk Şehitliği'ni ziyaret ettiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubu'nda yer alan, TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş akaryakıt gemimiz ve TCG Akçay mayın avlama gemimiz, 15-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında Köstence/Romanya'ya liman ziyareti gerçekleştirdi. Bu kapsamda gemi personelimiz Slobozia Türk Şehitliği'ni ziyaret etti."
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Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubu’nda yer alan, TCG YÜZBAŞI GÜNGÖR DURMUŞ akaryakıt gemimiz ve TCG AKÇAY mayın avlama gemimiz, 15-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında Köstence/Romanya’ya liman ziyareti gerçekleştirdi. Bu kapsamda gemi personelimiz Slobozia… pic.twitter.com/b5emtncHPQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 21, 2024