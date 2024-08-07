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Martı TAG'dan paylaşımlı yolculuk yönetmeliği için Bakanlığa 376 bin dilekçe

Martı TAG kurucusu Öktem, paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin getirilmesi talebiyle imzalanan 376 bin dilekçeyi İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

Zeynep Rakipoğlu  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Martı TAG'dan paylaşımlı yolculuk yönetmeliği için Bakanlığa 376 bin dilekçe Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya / AA

İstanbul

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin getirilmesi talebiyle imzalanan 376 bin dilekçeyi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ulaştırılmak üzere İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

Bir grup Martı TAG sürücüsü, paylaşımlı yolculuk yönetmeliği isteyen 376 bin kişinin dilekçesini sunmak için Ataşehir'deki İl Müdürlüğü binası önünde toplandı.

Gruptakiler, "200 bin sürücü yönetmelik istiyor", "Paylaşımlı yolculuk engellenemez", "5 milyon yolcumuz yönetmelik bekliyor" yazılı pankartlar açarak, çeşitli sloganlar attı.

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, müdürlükten gelen talep üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ejder Batur ile görüşme gerçekleştirdi.

"5 milyon İstanbullu, 200 bin sürücü ve aileleri için sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Öktem, UKOME'ye paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin gelmesiyle başlayan sürecin çok olumlu şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Batur ile görüştüklerini belirten Öktem, "Kendisi de bize destek olduğunu ve bu işi sevdiğini iletti. Biz şu anda devletimizin bizim çağrılarımıza kulak vermesinden son derece memnunuz. Devletimizin bizi duymasından çok mutluyuz. Süreç birkaç ay içerisinde yönetmeliğin yazılıp UKOME'ye gelip onaylanmasının ardından nihayete kavuşacak ve 200 bin TAG sürücümüz derin bir nefes alacak." diye konuştu.

İstanbul'da 5 milyon kişinin Martı TAG kullandığını aktaran Öktem, şöyle devam etti:

"5 milyon İstanbullu, 200 bin sürücü ve aileleri için sonuna kadar mücadele edeceğiz. 200 bin sürücümüz ortalama 3,8 kişilik ailelere bakıyor. Yani bugün Martı TAG'dan ekmek yiyen insan sayısı 650-700 bin, Sivas kadar. Sivas'ın nüfusundan daha kalabalık bir camia Martı TAG'dan ekmek yiyor. Devletimizin bunu görüp bizi tanıyıp dinliyor olmasından çok memnunuz. Allah devlet büyüklerimizden razı olsun."

Açıklamanın ardından Öktem ve beraberindekiler, paylaşımlı yolculuk yönetmeliği isteyen 376 bin kişinin dilekçesini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ulaştırılmak üzere İl Müdürlüğüne teslim etti.

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