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Marmara Denizi'nde batan Batuhan A'dan, yakınındaki gemilere de yardım çağrısında bulunulmamış

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin batmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Elif Özlem Çelikler  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Marmara Denizi'nde batan Batuhan A'dan, yakınındaki gemilere de yardım çağrısında bulunulmamış

Bursa

Marmara Adası'ndan hareket eden geminin 28 gün önce 6 kişilik mürettebatla batmasının ardından başlatılan soruşturma, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı ve 2 savcı tarafından yürütülüyor.

Olayın aydınlatılması ve varsa sorumlularının tespit edilebilmesi için görevlendirilen deniz kaza kırımında yetkin bilirkişi de rapor hazırlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Soruşturma kapsamında adli makamlarca yapılan ön tespitlerde, HTS kayıtları incelenen gemi mürettebatının saat 00.00-06.28 aralığında 112 Acil, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Telsiz İşletme Müdürlüğü (Türk Radyo), jandarma ya da Sahil Güvenlik'e yardım için telefon ya da telsizle çağrı yapmadığı belirlendi.

Gemi sahibi armatör Murat Altıntaş'ın "Batuhan A" batmadan 4 dakika önce saat 06.28'de Türk Radyo'ya, "Ambar muşambaları parçalandı, batma tehlikesi geçiriyoruz" çağrısı yaptığını tespit eden savcılık, mürettebatın söz konusu 6 saatlik zaman dilinde yakınlarıyla bazı görüşmeler yapmasına karşın herhangi yardım talebine bulunmadığı bilgisine ulaştı.

Mürettebatın, sefer sırasında aynı konumdan geçen başka gemilere de ulaşarak yardım istemediği saptandı.

Geminin rotasının saptığını belirleyen savcılık, buna, su aldığı için motor gücünün azalmasının neden olduğunu kaydetti.

Su alan mermer tozunun ağırlaşmasının geminin batmasına yol açtığı sanılıyor

Adli makamlarca yapılan görüşme ve tespitler sonucu, kötü hava şartlarından dolayı brandaların açılması ve ambarların su alması sonucu mermer tozunun ağırlaşması geminin ana batma nedeni olarak tahmin ediliyor. Mermer tozunun ağırlaşmasının geminin dengesini de bozduğundan mürettebatın pompalarla suyu tahliye edemediği öngörülüyor.

Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde bulunabileceği tahmin edilen cesetlerin kimliğinin belirlenebilmesi için kayıp 3 denizcinin ailesinden DNA örnekleri alındığı bildirildi.

Mürettebattan 3 kişinin cesetlerine ulaşılmıştı

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.32'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

Kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinin sahibi Murat Altıntaş, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), mühendis Murat Çalışkan (33), yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav (22) kaybolmuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç'ın cesedine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'ta yaptığı dalışta da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu. Geminin enkazındaki aramalar, 1 Mart'ta sonlandırılmıştı.

İmralı Adası açıklarında arama faaliyeti gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 Mart'ta su yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA eşleşmesi sonrasında cesedin "Batuhan A" adlı kargo gemisinin sahibi Murat Altıntaş'a ait olduğu belirlenmişti.

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