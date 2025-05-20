Dolar
38.84
Euro
43.66
Altın
3,239.77
ETH/USDT
2,502.00
BTC/USDT
104,901.00
BIST 100
9,554.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 272 bin 288 işletme ve deniz aracı denetlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele amacıyla hayata geçirilen Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında bugüne kadar 272 bin 288 işletme ve deniz aracının denetlendiğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin, Ayşe Karaosmanoğlu  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 272 bin 288 işletme ve deniz aracı denetlendi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, müsilajla mücadele amacıyla 6 Haziran 2021'de uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmaları sürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda Marmara Denizi ile buna kıyısı olan illerde 2021'den bugüne kadar 38 bin 934 işletme ve 233 bin 354 deniz aracı denetlendi. 2 bin 91 tesis ve 805 deniz aracına toplam 1 milyar 808 milyon 701 bin lira idari para cezası uygulanırken, 268 işletmenin faaliyeti durduruldu.

Öte yandan eylem planı kapsamında, 2025 yılı ocak ayı içerisinde Marmara Denizi'ne kıyısı olan Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da atık su üreten 447 tesis denetlendi.

Denetimlerde, deşarjı olan 360 tesisten atık su numunesi alındı. Analiz sonuçlarına göre, bu numunelerden 62'sinin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu, 11 belediye ve işletmeden kaynaklanan atık suların ise arıtılmadan deşarj edildiği tespit edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Macaristan'a gidecek
Uluslararası Anadolu Ankası-2025 tatbikatı, "fil yürüyüşü" ile devam ediyor
Adalet Bakanı Tunç: Ülkemiz daima hakkaniyetin ve adaletin yanındadır
THY, 92'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor
Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 272 bin 288 işletme ve deniz aracı denetlendi

Benzer haberler

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 272 bin 288 işletme ve deniz aracı denetlendi

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 272 bin 288 işletme ve deniz aracı denetlendi

Çanakkale Boğazı'nda koruma altındaki sert mercanlar müsilaj tehdidi altında

İstanbul'un dönüşümü "Yarısı Bizden" kampanyasıyla hızlanıyor

Müsilaj gemilerde filtre ve motora da zarar veriyor

Müsilaj gemilerde filtre ve motora da zarar veriyor
Bakan Kurum: Müsilaj ve benzeri sorunların yeniden yaşanmaması için atık su arıtma tesisleri artık yapılmalı

Bakan Kurum: Müsilaj ve benzeri sorunların yeniden yaşanmaması için atık su arıtma tesisleri artık yapılmalı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından "Milleyha Kuş Cenneti" için koruma kararı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından "Milleyha Kuş Cenneti" için koruma kararı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet