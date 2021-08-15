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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

İbrahim Halil Aktürk   | 15.08.2021
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde olması bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı bulutlu hava öngörülüyor.

Hava durumunda önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


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