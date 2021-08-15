Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde olması bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı bulutlu hava öngörülüyor.
Hava durumunda önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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