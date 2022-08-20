Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 19 kişi hayatını kaybetti
Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkisinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 19 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 26 kişi yaralandı.
Mardin/Ankara
Alınan bilgiye göre, ilçede saat 18.00'da Diyarbakır Caddesi'nde Mazıdağı istikametinden gelen, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 73 NS 384 plakalı gübre yüklü tır, freninin patlaması sonucu iki araca çarptı. Ölümlü kazanın ardından olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Saat 18.30'da sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 NMB 53 plakalı tır kontrolden çıkarak, kaza yapan araçlara müdahale edenlere çarptı.
İki kazada 19 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 26 kişi yaralandı.
Bölgeye, takviye olarak çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazaya karışan araçlar çekici ve vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını tamamlamasının ardından bir süre kapanan yol yeniden ulaşıma açılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin Derik'te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19'a yükseldi. 6'sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26'dır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavisi süren hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Bozdağ: Adli tahkikat başlatıldı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, peş peşe meydana gelen iki ayrı tır kazasıyla ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldığını bildirdi.
Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Mardin Derik ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır."
İçişleri Bakanı Soylu kaza bölgesine gidiyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik'te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
Bu arada Bakan Soylu'nun trafik kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye hareket ettiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir kez daha başımız sağ olsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'deki trafik kazasında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Gaziantep’in ardından Mardin’in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 20, 2022
Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.
Bir kez daha başımız sağ olsun.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'in ardından Mardin'in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Şentop, kazada hayatını kaybedenlere rahmet diledi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Bugün arka arkaya aldığımız acı haberler hepimizin yüreğini dağladı.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) August 20, 2022
Mardin Derik'te meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Milletimizin başı sağ olsun.
Şentop, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün arka arkaya aldığımız acı haberler hepimizin yüreğini dağladı. Mardin Derik'te meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Aziz milletimizin başı sağ olsun
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Bugün Gaziantep'ten sonra ikinci büyük acıyı da Mardin'de yaşadık. Talihsiz kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) August 20, 2022
Kaybedilen her can yüreklerimizi dağlıyor. Aziz milletimizin başı sağolsun.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün Gaziantep'ten sonra ikinci büyük acıyı da Mardin'de yaşadık. Talihsiz kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kaybedilen her can yüreklerimizi dağlıyor. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin'den gelen kaza haberi ile yüreğimize bir kez daha ateş düştü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
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#Mardin'den gelen kaza haberi ile yüreğimize bir kez daha ateş düştü.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 20, 2022
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum.
Milletimizin başı sağ olsun.