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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’da ‘’11. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’’nde konuşuyor. MİT, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da 4, Kandil’de 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerden birinin örgütün sözde dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören olduğu belirlendi. -VTR-
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Gündem

Mardin'de Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de "Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusı Abdullatif Emen Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.

Sertaç Bulur   | 25.11.2021
Mardin'de Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu başlatıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin'de başlatılan operasyonda İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 56 operasyonel timdeki 670 personelin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonlarının, halkın desteğiyle "inançlı" ve "kararlı" bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

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