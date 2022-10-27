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Mardin Belediyesi 10 bin 3 üniversite öğrencisinin ailesine maddi destek sağlıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencisi ailelerine toplam 30 milyon lira destek sağlıyor.

Halil İbrahim Sincar   | 27.10.2022
Mardin Belediyesi 10 bin 3 üniversite öğrencisinin ailesine maddi destek sağlıyor Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

Mardin

Mardin Büyükşehir Belediyesi, gençlere destek kapsamında kentte ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin üniversitede okuyan çocuklarına destek olmak için hayata geçirilen Eğitim Destek Projesine 14 bin 11 öğrenci başvurdu.

Değerlendirmeye alınan 10 bin 3 öğrencinin ailesine birinci dönem 1500, ikinci dönem için 1500 lira olmak üzere toplam 3 bin lira eğitim desteği verilecek.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında düzenlediği toplantıda, proje kapsamında geçen yıl 7 bin 652 öğrenciye yardım yaptıklarını anımsattı.

Bu yıl da öğrencilere destek bütçesini artırdıklarını kaydeden Demirtaş, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin ailelerine destek vermek istediklerini söyledi.

Bugün itibarıyla çocukların ailelerinin hesaplarına desteğin yatırılacağını bildiren Demirtaş, "Milletin ve belediyemizin parasını, özellikle durumu iyi olmayan ailelerimizin çocuklarına katkı için sunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir desteği yaptığımızdan dolayı kendimizi huzurlu ve mutlu hissediyoruz." diye konuştu.

Sadece üniversite öğrencilere yönelik değil lise, orta ve ilköğretim öğrencilerine yönelik de çalışmaların yapıldığını anlatan Demirtaş, il genelinde 25 bin çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttıklarını aktardı.

Yardımların sürdüğünü, ihtiyaç sahibi ailelerin başvurabileceklerini belirten Demirtaş, "Mardin genelinde çantasız ve kırtasiyeyiz bir öğrencinin olmasını istemiyoruz. Ayrıca her ilçemize kadın ve gençlik merkezi kuruyoruz. Faaliyette bulunan merkezlerimizde olduğu gibi bu merkezlerimizde de öğrencilerimiz çok rahat bir şekilde çalışmalar yapabilecekler. " ifadelerini kullandı.

Kentte her alanda belediye olarak çok hızlı bir şekilde çalışmalara devam ettiklerinin kaydeden Demirtaş, bu çalışma ve yardımların artarak süreceğini sözlerine ekledi.

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