Manisa'da hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı, kaza anını kamera kaydetti.
Manisa
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Hasalan Mahallesi'nde M.K'nın (68) kullandığı 45 LN 925 plakalı otomobil, hemzemin geçit üzerine geldiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle durdu.
Bu sırada İzmir Uşak seferini yapan trenin çarptığı otomobil, tren yolu kenarına savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin Salihli Devlet Hastanesine kaldırdığı M.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anını tren yolu kenarındaki bir çiftliğin güvenlik kamerası kaydetti.
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