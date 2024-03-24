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Maltepe'de seçim çalışması yapan AK Parti'linin darbedilmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtanlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıyla ilgili bir kişinin tutuklandığını bildirdi.

Selma Kasap  | 24.03.2024 - Güncelleme : 24.03.2024
Maltepe'de seçim çalışması yapan AK Parti'linin darbedilmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı Fotoğraf: Saldırıda başından yaralanan 72 yaşındaki Ramazan Şahin

Ankara

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtan vatandaşlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınadı.

Saldırıda başından yaralanan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'e acil şifalar dileyen Tunç, "Yaşanan saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınmış olup, 1 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir." bilgisini paylaştı.

Seçimlerin, milli iradenin tecelli ettiği demokrasi şölenleri olduğunu vurgulayan Tunç, "Demokrasilerde şiddete yer yoktur. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik bu tür saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Maltepe'de seçim çalışması yapan AK Parti'linin darbedilmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı
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