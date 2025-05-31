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Maltepe'de çocuklarının yanında darbedilen babaya saldıran 2 şüpheli yakalandı

İstanbul Maltepe'de çocuklarının yanında darbedilen babaya saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adem Koç  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
Maltepe'de çocuklarının yanında darbedilen babaya saldıran 2 şüpheli yakalandı

İstanbul

Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E. (46), yer verme meselesi nedeniyle kadınla tartıştığı sırada iki erkek yolcunun yumruklu saldırısına uğradı.

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Burnu kırılan D.E. iki çocuğuyla Yalı Mahallesi Süreyya Plajı Tren İstasyonu'nda Marmaray'dan indi.

Tarafların istasyonda yeniden kavga etmesi üzerine araya güvenlikçiler girerken korkan çocukları diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

Baba D.E'nin şikayeti üzerine haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan şüpheliler İ.A. (22) ve E.D. (50) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen İ.A. serbest bırakıldı.

Diğer şüpheli E.D. de emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yaşanan tartışma ve kavga anı bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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