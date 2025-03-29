Maltepe'de bir işletmeye zarar veren 4 kişi gözaltına alındı
Maltepe'de bir işletmeye ve orada oturanlara, bir grubun sözlü ve fiziki saldırıda bulunmasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir işletmeye, bir grup tarafından sözlü ve fiziki saldırıda bulunulduğu belirtildi.
Maltepe'de bir işletmeye zarar veren 4 kişi gözaltına alındı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 29, 2025
◾ İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir işletmeye, bir grup tarafından sözlü ve fiziki saldırıda bulunulduğu belirtildi
◾ Açıklamada, iş yerine ve orada bulunanlara… pic.twitter.com/OCwF91JaIm
Açıklamada, iş yerine ve orada bulunanlara önce sözlü tacizde bulunan grubun, mekanda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle iş yerine zarar verdiği ifade edildi.
Emniyet ekiplerinin çalışmasıyla saldırıyı gerçekleştiren E.T.S, A.İ, E.D. ve Y.K'nin gözaltına alındığı, konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.
Öte yandan, olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın sürekli yapmış olduğu sözde boykot çağrılarının işletmelere yönelik şiddet eylemleri boyutuna geçmesi, bu çağrıların amacının aslında ne olduğunu hepimize anlatıyor. Halkı yerli ve milli şirketlere karşı kışkırta kışkırta, tahrik ede ede sebep oldukları bu tablo Türkiye'ye hiç ama hiç yakışmayan ancak kendileriyle kolaylıkla özdeşleşen bir sonuçtur. 'Boykot' adı altında faşist fikirlerini dikte edenler eseriyle gurur duysunlar. Ama şunu bilsinler ki Türk milleti bu vandallıklara asla müsaade etmeyecek, şiddete, ayrımcılığa ve faşist uygulamalara geçit vermeyecektir."
Çelik: Şiddete başvuranların barbarlığı hukuk önünde cezasız kalmayacaktır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de paylaşımında şunları kaydetti:
"Sayın Özgür Özel'in milli firmaları, kahve içilen ve kitap satılan yerleri hedef gösteren tavrı siyasi yobazlıktır. Bu yüzden bu mekanlara fiziki saldırılar oluyor. Özgür Özel'in siyasi fanatizmi, kitap ve kahve mekanlarında oturan aileleri, kadınları, gençleri ve çocukları provokatörlerin hedefi haline getirdi. Özgür Özel'in sorumsuzluğu bu mekanların provokatör şiddetin hedefi haline gelmesine yol açtı. Kuşkusuz şiddete başvuranların barbarlığı hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. Kitap ve kahve mekanlarını hedef alan açıklamalar siyasi yobazlıktan başka bir şey değildir. Özgür Özel, sorumsuz açıklamalarını düzeltmezse, kitap satılan ve kahve içilen yerlere yapılan saldırıların kışkırtıcısı olarak kalacaktır."
İstanbul Valisı Gül: Saldırıyı şiddetle kınıyoruz
İstanbul Valisi Davut Gül ise saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maltepe'deki miting sonrası bir işletmenin camlarının kırılması asla kabul edilemez. Bu tür provokatif eylemler toplumsal huzuru hedef almaktadır. Olaydan etkilenen işletme sahibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sorumlular tespit edilmiş, haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır. Şehrimizin huzurunu bozmaya yönelik hiçbir girişime izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.