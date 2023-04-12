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Malatya'ya depreme dayanıklı 23 derslikli okul yapılacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'ya yaptırılacak depreme dayanıklı 23 derslikli okulun protokolü imzalandı.

Volkan Kaşik  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Malatya'ya depreme dayanıklı 23 derslikli okul yapılacak

Malatya

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası kapsamında Kazancı Holding iştiraki Fırat Elektrik Dağıtım AŞ tarafından Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi'ne 23 derslikli "Ayşe Kazancı Teknik Lisesi" yaptırılacak.

Valilikte gerçekleştirilen protokol törenine, Vali Hulusi Şahin, Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı ve eşi Ayşe Kazancı, Fırat Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Ömer Kandemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir katıldı.

Vali Şahin, törende, okulun inşaatının kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulmasını dileyerek eğitime verdiği katkılarından dolayı Cemil Kazancı ve eşi Ayşe Kazancı'ya teşekkür etti.

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Malatya'ya depreme dayanıklı 23 derslikli okul yapılacak
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