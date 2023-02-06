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Malatya'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 19 saat sonra 1 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, yıkılan bir binanın enkazından 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Volkan Kaşik, Orhan Yoldaş   | 06.02.2023
Malatya'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 19 saat sonra 1 kişi kurtarıldı Fotoğraf: Volkan Kaşik/AA

Malatya

Özalper Mahallesi'nde 7 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 19 saat sonra yaralı olarak çıkarılan ve isminin Serdar Özdemir olduğu öğrenilen kişi, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, yıkılan binanın çevresinde vatandaşlar da enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.

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