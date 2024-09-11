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Gündem

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza

İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.

Semra Orkan  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza Fotoğraf: Mücahit Türetken/AA

İstanbul

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerin Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

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