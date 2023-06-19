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Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada öğretim üyesi öldü, 2 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında doktor öğretim üyesi öldü, 2 kişi yaralandı.

Onur Orhan, Mine Yıldırım  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada öğretim üyesi öldü, 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Onur Orhan/AA

Sakarya

Sağanağın etkili olduğu otoyolun İstanbul istikameti Dağdibi mevkisinde Tuncay T'nin kullandığı 34 GKL 441 plakalı otomobil, Ahmet K. yönetimindeki 34 GTA 101 plakalı otomobil, Adem T. kontrolündeki 34 BTL 810 plakalı otomobil ile BH 2384 X1 plakalı tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ikisi ağır 3 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaralılardan birine kalp masajı yaptı.

İlk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Barış Erkan Yazıcı, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yazıcı'nın, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde doktor öğretim üyesi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat eden üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Barış Erkan Yazıcı'ya Allah'tan rahmet, sevdiklerine, yakınlarına ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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