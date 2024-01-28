Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez kesiminde 3 otomobilin karıştığı kazada ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.
Kocaeli
Otoyolun Ankara istikametinde 3 otomobil, Sevindikli mevkisinde kontrolden çıkarak çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan ikisi çocuk 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Araç kuyruğunun oluştuğu Ankara istikametindeki ulaşım, otomobillerin çekilmesinin ardından normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.