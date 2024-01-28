Dolar
30.32
Euro
32.94
Altın
2,018.53
ETH/USDT
2,278.40
BTC/USDT
42,432.00
BIST 100
8,346.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez kesiminde 3 otomobilin karıştığı kazada ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.

Şahin Oktay, Tahir Turan Eroğlu  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada 5 kişi yaralandı Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli

Otoyolun Ankara istikametinde 3 otomobil, Sevindikli mevkisinde kontrolden çıkarak çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan ikisi çocuk 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Araç kuyruğunun oluştuğu Ankara istikametindeki ulaşım, otomobillerin çekilmesinin ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek tek bir günü bile yoktur
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı
Malatya'daki deprem konutlarının yol yapım çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet