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Kuzey Makedonya Avrupa İşleri Bakanı Murtezani: Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında ortaklık vazgeçilmezdir

Kuzey Makedonya Avrupa İşleri Bakanı Orhan Murtezani, "Küresel ittifakların değiştiği ve jeopolitik karmaşıklıkların arttığı bu dönemde Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında ortaklık yalnızca anlamlı değil, aynı zamanda vazgeçilmezdir." dedi.

Tuğba Altun  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Kuzey Makedonya Avrupa İşleri Bakanı Murtezani: Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında ortaklık vazgeçilmezdir

Ankara

Murtezani, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) Araştırmacı Mehmet Uğur Ekinci moderatörlüğünde düzenlenen "Avrupa Birliği Yolunda Kuzey Makedonya" başlıklı özel oturumda konuştu.

Türkiye'de yaşamış ve eğitim almış biri olarak Türkiye'nin, kalbinde her zaman müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Murtezani, zengin kültür, dil ve geleneklerine işaret etti.

Murtezani, konuşmasını Türkçe yapmasının sadece kişisel bir teşekkür olmadığını, Kuzey Makedonya ve Türkiye'yi birbirini bağlayan ortak tarih ve karşılıklı saygının ifadesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin her daim güvenilir bir müttefik ve sağlam bir ortak olduğunu vurgulayan Murtezani, "Küresel ittifakların değiştiği ve jeopolitik karmaşıklıkların arttığı bu dönemde Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında ortaklık yalnızca anlamlı değil, aynı zamanda vazgeçilmezdir." ifadelerini kullandı.

Murtezani, ülkesi için tam Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden daha önemli bir gelecek hedefi ve stratejik yönelimi bulunmadığını, entegrasyona daha da yaklaşmak için gerekli reformları tamamlama konusunda ilerlediklerini söyledi.

Kuzey Makedonya'nın kararlılığına AB tarafından da aynı düzede ve kararlılıkla mukabele edilmesi gerektiğine işaret eden Murtezani, ülkesinin uzun süredir Avrupa entegrasyonunu hedeflediğini dile getirdi.

Murtezani, katılım sürecinde zorluklarının ve ikili anlaşmazlıkların olduğunu kaydederek, AB'ye uyum sağlama gibi teknik adımların ülkesini daha fazla demokrasi, refah ve istikrara yönlendiren değişim araçları olarak işlev gördüğünü belirtti.

"AB'nin bekleme odasında belirsiz bir bekleyiş içerisindeyiz"

Hem Kuzey Makedonya'nın hem de Türkiye'nin AB yolculuğunun eşi benzeri görülmemiş bir dayanıklılık sergilediğini aktaran Murtezani, "Kuzey Makedonya, Avrupa projesine sarsılmaz bağlılığını sürekli olarak kanıtlayan bir ülke olarak örnek teşkil etmektedir. Ancak hala AB'nin bekleme odasında belirsiz bir bekleyiş içerisindeyiz maalesef." diye konuştu.

Ülke vatandaşları arasında AB'ye üyelik vaadinin ulaşılabilir bir hedef olup olmadığının sorgulandığını aktaran Murtezani, "Kuzey Makedonya ve aslında tüm Balkanlar için Avrupa Birliği ulaşılması zor, daima uzak bir hedef olarak değil, erişilebilir bir gerçeklik olarak görülmelidir." deeğerlendirmesinde bulundu.

Bakan Murtezani, AB'ye üyelik yolculuğunun yalnızca kriterleri karşılamakla ilgili değil, güven inşa etme, bağları güçlendirme ve AB'nin kapılarının değerlerini benimseyenlere açık olduğunu yeniden teyit etmeyle alakalı olduğunu kaydetti.

Murtezani, Batı Balkanlar'da entegrasyon sürecinin öncüsü olduklarını ve adaylık statüsünü 2005'te aldıklarını ifade etti.

Türkiye'nin Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Murtezani, tarihi ve köklü ilişkilere dikkati çekti.

Murtezani, iki ülke arasındaki ticaretin de geliştiğini ve birçok Türk şirketin ülkesinde faaliyet gösterdiğini anlatarak, enerji ve altyapı alanlarında önemli bir potansiyele sahip olduklarını sözlerine ekledi.

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