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Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıkla suçlanan iki sanığa 4,5'ar yıla kadar hapis istemi

Sosyal medyada yayımladıkları videoda Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptıkları iddiasıyla soruşturma başlatılan 2 kişi hakkında düzenlenen iddianamede, 5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Meriç Ürer   | 10.01.2023
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıkla suçlanan iki sanığa 4,5'ar yıla kadar hapis istemi

İzmir

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ve 7. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, haber sitelerinde yer alan "Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar, o anları sosyal medya hesaplarından yayınladılar" başlıklı haber içeriği üzerine polis ekiplerinin videodaki kişilerle ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Videoyu çekenin M.A.D, Kur'an-ı Kerim'den sayfalar yırtarak yakan kişinin de B.C.Ç. olduğu ve sanıkların Kur'an-ı Kerim ile ilgili argo ifadeler kullandıkları aktarılan iddianamede, internet üzerinden yapılan araştırmalarda sanıkların eylemleri doğrultusunda çok sayıda haber sitesinde ve sosyal medya hesapları üzerinden tepkisel paylaşımlar yapıldığı kaydedildi.

"Şahıs benim ancak yaptıklarımı hatırlamıyorum"

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklardan B.C.Ç, psikolojik ilaç kullandığını, bu ilacı alkol ile almaması gerektiğini belirterek, olay akşamı ne olduğunu hatırlamadığını öne sürdü. B.C.Ç, "O video neden var, ne zaman çekildi, nasıl paylaşıldı hiç hatırlamıyorum. Videodaki şahıs benim ancak yaptıklarımı hatırlamıyorum, görür görmez videoyu galerimden sildim, bu video nedeniyle pişman ve üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Evinde yalnız alkol alırken arkadaşı B.C.Ç'nin (diğer sanık) geldiğini, birlikte içmeye başladıklarını anlatan sanık M.A.D'nin ise, "Bu videonun niye çekildiğini, niye çektiğimizi hatırlamıyorum. Çünkü çok sarhoştum. Videoyu çeken ben olsam dahi video nasıl paylaşıldı bilmiyorum. B.C.Ç'nin normal zamanda psikolojik ilaç aldığını biliyorum ancak o gece alkol alırken ilaç alıp almadığını görmedim. Bu videoya adımın karıştığı için pişman ve üzgünüm." ifadeleri iddianamede yer aldı.

"Halkın galeyana gelebileceği.."

İddianamede, delilleri inceleyen Cumhuriyet savcısının şu değerlendirmelerine yer verildi:

"59 saniyelik video paylaşımı değerlendirildiğinde düşünce, fikir ve kanaat açıklama özgürlüğü ile eleştiri sınırlarını aşmak suretiyle iştirak halinde yaptıkları bu paylaşımın sosyal medya mecrasında birçok kullanıcı tarafından olumsuz yorumlarla karşılandığı görülmektedir. Kamu Güvenliği Büro tarafından düzenlenen raporda, kamu güvenliği tehlikesinin bulunduğu, halkın galeyana gelebileceği, özellikle Kur'an-ı Kerim'in yakılmasından sonra söylenen ifadelerin nefret, hakaret içerikli sözler olarak değerlendirildiği, böylelikle halkın bir kesimini, diğer kesimine karşı kin ve düşmanlığa tahrik edecek ve öç almayı gerektirecek düzeyde olduğu görülmektedir. Suçun sosyal medya olan Instagram yani basın yayın yolu ile elektronik kitle iletişim aracılığı ile işlendiği anlaşılmaktadır."

Sanıklar 7 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

İzmir'de sosyal medyada yayımladıkları videoda Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptıkları iddiasıyla 3 Ekim 2022'de gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmış daha sonra tahliye edilmişti. Söz konusu görüntülerin bir evde çekildiği öğrenilmişti.

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