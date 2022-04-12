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Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kulüpler Birliği Vakfı, 126 Ukraynalı çocuğu Türkiye'ye getirdi

Kulüpler Birliği Vakfı, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 126 Ukraynalı çocuğu Türkiye'ye getirdi ve 4 Süper Lig kulübünün altyapısına yerleştirdi.

Hilmi Sever   | 12.04.2022
Kulüpler Birliği Vakfı, 126 Ukraynalı çocuğu Türkiye'ye getirdi

Istanbul

Vakıftan yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı, 7-16 yaş arasındaki 126 Ukraynalı çocuğu, ülkelerinde yaşanan savaş ortamından çıkararak Türkiye'ye getirdi." ifadesi yer aldı.

Ukrayna Profesyonel Lig Birliğinden gelen talebi olumlu karşılayan Kulüpler Birliği Vakfının organizasyonuyla Türkiye'ye getirilen çocukların, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Sivasspor ve Kayserispor kulüplerinin altyapılarına yerleştirildiği belirtildi.

Tüm Süper Lig kulüplerinin Ukraynalı çocukları ağırlamak için istekli olduğu ancak altyapıları konaklama için yeterli olan 4 kulübün seçildiği aktarıldı.

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