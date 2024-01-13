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Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli 1629 personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca çeşitli ünvan ve pozisyonlara 1629 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Yusuf Soykan Bal  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli 1629 personel alacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca çocuk gelişimcisi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli, şoför, bahçıvan, mimar, mühendis, şehir plancısı, arkeolog, müze araştırmacısı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen ve restoratör olmak üzere 1629 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Başvurular, 25 Ocak- 8 Şubat tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri, Bakanlığın "www.ktb.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.

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