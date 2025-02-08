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Kültür ve Turizm Bakanlığı Bolu'daki Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasını yalanladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasını yalanladı.

Fırat Taşdemir  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bolu'daki Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasını yalanladı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan "Grand Kartal Otel kaçak" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Grand Kartal Otel'in, yangının yaşandığı tarihte geçerli olan, Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile bu ruhsata istinaden verilmiş turizm işletme belgesi bulunmaktadır. Söz konusu otele ilişkin belgeler, soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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