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Kültür ve Turizm Bakanlığı 58 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözlü sınav sonucuna göre çeşitli kadrolara 58 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Hamdi Çelikbaş   | 01.12.2022
Kültür ve Turizm Bakanlığı 58 sözleşmeli personel alacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, mimar, mühendis, şehir plancısı, tekniker, teknisyen ve müze araştırmacısı kadrolarına 58 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular, 19 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında e-Devlet "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri Bakanlığın "www.ktb.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.

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